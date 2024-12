Polícia investiga se ex-companheira de jogador do Botafogo está envolvida em tentativa de extorsão

A Polícia Civil investiga se a ex-companheira do atacante Luiz Henrique, do Botafogo, está envolvida na tentativa de extorsão. No último dia 29, Raíssa Cândida da Rocha, prima da mulher, foi presa em flagrante após exigir o pagamento de R$ 20 mil para não divulgar fotos íntimas do atleta.

Raíssa foi encontrada por agentes da DAS (Delegacia Antissequestro) na casa onde mora, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com ela, os policiais encontraram o celular usado no crime.

Em nota, a ex-esposa do jogador disse que se apresentou à delegacia assim que soube dos fatos. Ela afirmou que não há inquérito policial ou indícios da participação dela na tentativa de extorsão. A mulher declarou ter sido surpreendida com a prisão da prima.