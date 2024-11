Polícia investiga sequestro de dono de posto de combustíveis na zona oeste do Rio

A polícia investiga o sequestro do dono de um posto de combustíveis no Recreio, na zona oeste do Rio , na manhã desta segunda-feira (25). O empresário, de 45 anos, foi rendido ao sair da garagem do prédio onde mora, por volta das 11h. O bando aguardava a vítima desde as 6h.

O homem foi encontrado baleado pouco tempo depois do crime, na rua Recife, em Realengo, também na zona oeste. A região fica próxima à comunidade do Batan. Ele foi levado para o Hospital Albert Schweitzer, onde está internado com o quadro de saúde estável.