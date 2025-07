Polícia Militar realiza operação no morro da Serrinha para evitar confronto entre facções criminosas

A Polícia Militar realizou uma operação no morro da Serrinha, em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro , para evitar conflitos entre traficantes do Terceiro Comando Puro e do Comando Vermelho pelo controle da área. O Batalhão de Ações com Cães entrou na região sob a vigilância de criminosos.

O Comando de Operações Especiais ocupou o local pelo segundo dia, como resposta às tentativas de invasão ao morro do Juramento, controlado pelo Comando Vermelho. Nos últimos dias, intensos tiroteios ocorreram e bandidos usaram drones para lançar granadas, aumentando a tensão entre os moradores.

O interesse do Terceiro Comando Puro no morro do Juramento é devido à sua localização estratégica, que facilitaria a expansão da facção na zona norte do Rio.

