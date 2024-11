Polícia prende criminoso que atirou em PM e irmão na Cidade Alta, zona norte do Rio

A polícia localizou e prendeu um dos criminosos envolvidos no ataque ao policial militar de São Paulo e seu irmão, que, ao seguir uma orientação do GPS, acessaram por engano a Estrada Porto Velho, principal via da comunidade Cidade Alta, em Cordovil, Zona Norte do Rio de Janeiro .

O PM, identificado como Wesley Crosser de Souza, do Grupamento de Operações Especiais de São Paulo, estava com o irmão quando foram surpreendidos por criminosos armados, que abriram fogo contra o veículo.

Ambos foram baleados na perna e levados ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mesma região.

Durante o confronto, o PM, que estava armado, reagiu ao ataque. Em uma operação de busca, a polícia identificou e localizou um dos atiradores no mesmo hospital onde o PM estava internado. O suspeito, conhecido como “Bilu”, estava ferido com um tiro no pescoço e foi reconhecido pelo policial como autor dos disparos.

Esse incidente evidencia a situação crítica para agentes de segurança pública na região. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, este ano, 96 agentes foram baleados na Região Metropolitana do Rio, resultando em 34 mortes e 62 feridos.