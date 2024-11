Polícia prende quadrilha que aplicava golpes financeiros em idosos de Nova Iguaçu (RJ)

A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha que aplicava golpes financeiros em aposentados e pensionistas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Eles foram encontrados em um escritório no centro da cidade. No local, os agentes apreenderam cadernos com anotações e manuais com um roteiro para enganar as vítimas.

Os golpistas ligavam para as pessoas e diziam que tinham um empréstimo nos nomes delas. Eles chegaram a usar uma tecnologia da inteligência artificial que simulava o atendimento eletrônico de grandes bancos, o que levava a vítima a acreditar que estava em contato com a própria agência e fornecia seus dados.

Os criminosos vão responder por associação criminosa.