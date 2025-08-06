Polícia prende suspeito de matar empresário a facadas em escritório no centro do Rio

A polícia prendeu o homem suspeito de matar o empresário Álvaro Borges Ribeiro , de 70 anos, a facadas em uma sala comercial no centro do Rio. Carlos André da Silva e Souza, de 48 anos, foi encontrado em uma agência bancária com a roupa que usava no dia do crime. Na delegacia, ele confessou, segundo a polícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!