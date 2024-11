Polícia realiza operação contra quadrilha que aplicava golpes em idosos

A polícia realizou uma operação contra uma quadrilha que aplicava golpes em idosos no Brasil. De acordo com as investigações, o grupo movimentou R$ 6 milhões no último ano por meio do envio de links fraudulentos que ofereciam descontos na fatura do cartão de crédito. Ao clicar nos links, as vítimas permitiam acesso aos seus dados pessoais e bancários.

Os policiais prenderam Breno Pedro da Silva, Elton Julio Emílio da Silva e Kleber de Araújo, em São Vicente, no litoral paulista. Joviane dos Santos Vasconcelos foi localizada em Fortaleza.

Um senhor de 75 anos relatou ter sofrido um golpe inicial com transferências de R$ 130 mil. Posteriormente, os criminosos se passaram pelo gerente dele para convencê-lo a realizar mais cinco transferências adicionais. O prejuízo totalizou R$ 1.200.000 apenas dessa vítima.

A quadrilha utilizava o mesmo método repetidamente e dividia o dinheiro subtraído entre várias contas para evitar chamar atenção das autoridades. Durante as investigações foram identificados oito integrantes da organização criminosa; quatro já foram presos. Os detidos enfrentarão acusações por estelionato, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.

Segundo a polícia, ao menos outras 30 pessoas devem estar envolvidas na maior quadrilha de fraudes financeiras contra idosos no país.