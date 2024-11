Protesto de professores termina em confusão com a PM em frente à prefeitura do Rio

Um protesto de professores da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro terminou em confusão em frente à sede da prefeitura, na tarde desta segunda-feira (25). Um servidor foi preso e levado para a delegacia do Estácio, a 6ª DP.

Segundo a PM, o confronto começou depois que os manifestantes tentaram bloquear as pistas da avenida Presidente Vargas. Durante a ação, os agentes usaram bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. No final da tarde, o trânsito da via fluía normalmente.

A categoria decretou greve por tempo indeterminado, na manhã desta segunda, durante uma assembleia geral do Sepe-RJ (Sindicato dos Profissionais da Educação do Estado do Rio). Cerca de 2 mil trabalhadores participaram da reunião.

Os professores reivindicam o arquivamento de um projeto de lei que amplia a quantidade de aulas da categoria e altera férias e licenças. O PL deve ir à votação no plenário da Câmara de Vereadores do Rio nesta terça-feira (26).