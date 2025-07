Sebrae Rio Summit promove debates sobre inovação e futuro dos negócios no Brasil

Começou nesta segunda-feira (21), no Rio de Janeiro , o Sebrae Rio Summit, evento gratuito que reúne especialistas para debater inovação e tendências nos negócios. O evento ocorre no Expo Rio com a participação de 25 mil pessoas. O primeiro dia é dedicado ao empreendedorismo feminino. A programação inclui mais de 100 palestras sobre tecnologia, inovação e finanças até sexta-feira (25). Inscrições gratuitas estão disponíveis no site do Sebrae.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!