Secretário de Segurança do RJ admite falhas no planejamento após pancadaria de torcedores do Peñarol

O secretário de Segurança do Rio, Victor dos Santos, admitiu falhas no planejamento do efetivo policial após as cenas de pancadaria e destruição promovidas por torcedores do Peñarol na orla do Recreio, na zona oeste da capital, na tarde desta quarta-feira (23).

De acordo com Victor dos Santos, os problemas ocorreram com três ônibus de torcedores que não informaram o deslocamento para o Rio. Os coletivos não estariam no grupo que comunicou a viagem para o Consulado do Uruguai.

Ainda segundo o secretário, as condutas dos mais de 200 presos serão individualizadas pela Polícia Judiciária. Alguns devem permanecer detidos e outros podem ser soltos por terem cometido crimes de menor delito.

Victor dos Santos explicou ainda que medidas estão sendo tomadas para aqueles que forem liberados não assistam ao jogo entre Botafogo e Peñarol, no Engenhão, pela Libertadores nesta noite.