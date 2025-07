Suspeito de matar e esquartejar amigo teria cozinhado e colocado partes do corpo em liquidificador

Um homem suspeito de matar e esquartejar o amigo com quem dividia a residência no morro São Carlos, na região central do Rio de Janeiro, foi preso nesta quarta-feira (16). Ele confessou informalmente o crime, segundo a polícia.

Thiago Lourenço Morgado, de 35 anos, estava desaparecido desde domingo (13). Segundo a polícia, o suspeito matou o colega com uma faca. Em seguida, ele teria esquartejado a vítima e armazenado na geladeira.

O delegado Marcio Almeida disse que o homem ainda teria cozinhado e triturado partes do cadáver no liquidificador. De acordo com as investigações, ele tentou se livrar dos restos mortais pelo vaso sanitário.

O preso teria alegado que cometeu o crime após ser vítima de abusos sexuais.

