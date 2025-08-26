Tiroteio durante operação na zona norte do Rio deixa PM e taxista feridos

Com o apoio do Bope (Batalhão de Operações Especiais), policiais civis fizeram uma operação em comunidades da zona norte do Rio, como a Serrinha, Juramento e Campinho, nesta terça-feira (26). Os tiroteios na região deixaram um PM e um taxista feridos.

O taxista de 49 anos foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde foi atendido e recebeu alta. Já o militar foi levado para a mesma unidade, passou por uma cirurgia e permanece internado.

Além disso, 33 escolas fecharam e sete unidades de saúde tiveram o funcionamento afetado.

A ação ocorreu um dia após os confrontos entre as facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro na disputa por territórios no Fubá.

