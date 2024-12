‘Tirou o direito dela de ir e vir’, diz avó após cadeira de rodas da neta ser furtada no Rio

A avó da menina que teve a cadeira de rodas furtada por um homem em Rocha Miranda, na zona norte do Rio , desabafou sobre as dificuldades enfrentadas pela falta do equipamento. Emilly Vitória de Oliveira, de 9 anos, sofre de paralisia cerebral. Sem a cadeira de rodas, ela acabou perdendo uma consulta médica nesta quarta-feira (4).

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o criminoso circula com o objeto pelas ruas do bairro. No vídeo, é possível ver que ela revira sacos de lixo ao longo da via.