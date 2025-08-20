Turistas alemães são roubados e deixados nus em Copacabana

Dois turistas alemães foram roubados e deixados nus na madrugada desta quarta-feira (20) em Copacabana, na zona sul do Rio . Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública conseguiram prender os dois homens apontados como os autores do crime.

As vítimas foram abordadas pelas forças de segurança enquanto caminhavam sem roupas pelas ruas do bairro. Tanto os estrangeiros quanto os suspeitos foram levados para a Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo).

