Vídeo mostra fuga de casal antes de prisão por morte de jovem e ocultação de corpo em quintal

Alan Santos Gusmão Júnior, de 26 anos, e Leandra Vitória de Souza, de 22, ficaram em um motel durante a fuga antes de serem presos em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Os dois são suspeitos da morte de Larissa Santos da Silva , de 25 anos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O corpo da jovem foi encontrado com marcas de facadas no quintal da residência do casal. A polícia investiga se o crime foi premeditado.