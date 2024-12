VÍDEO: Policial civil atira e evita sequestro de motorista de van na zona norte do Rio

Um motorista de van foi cercado por três criminosos e teve os pertences roubados ao chegar na garagem da empresa, no Engenho Novo, na zona norte do Rio de Janeiro . De acordo com testemunhas, os bandidos queriam sequestrar a vítima para ela dirigir até a comunidade de Manguinhos, na mesma região.

Um policial civil que passava pelo local viu a cena e atirou contra o grupo. Os bandidos fugiram, sem levar o veículo. Em seguida, outros agentes chegaram, mas ninguém foi preso. A polícia investiga o caso.

Somente neste ano, os motoristas da mesma empresa de turismo sofreram sete tentativas de assalto.