Viúva de PM morto por bandidos do Quitungo havia pedido que ele deixasse a corporação

A viúva do policial militar morto por traficantes na favela do Quitungo, na zona norte do Rio , chegou a pedir que o agente saísse da corporação. Em 2020, o sargento Marco Antônio Matheus Maia, de 37 anos, já havia sido baleado na cabeça durante uma operação na Vila Aliança.

À época, Maia precisou ser carregado no ombro de colega de farda até a saída da comunidade. Um vídeo feito por um morador mostrou o socorro e viralizou nas redes sociais.

Desde então, o PM estava afastado das ruas e trabalhava no serviço interno do batalhão de Irajá, o 41º BPM. Na manhã de quarta-feira (4), ele voltava de uma consulta médica quando se deparou com barricadas em chamas na estrada do Quitungo. Foi quando tentou cortar caminho, mas acabou rendido por traficantes da região.

O sargento foi atingido na nuca, e o carro em que estava ficou cravejado por tiros. Após o ataque, os bandidos soltaram o freio de mão do veículo, que desceu desgovernado até bater no muro de uma casa.

O corpo de Marco Antônio foi enterrado na tarde desta quinta-feira (5) no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste da cidade.