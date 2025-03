Vovó do crime: Idosa de 81 anos presa no Rio tem passagens pela polícia desde 1966 Marlene de Paiva Teixeira é suspeita de participar do sequestro e extorsão de uma mulher

Cidade Alerta RJ|Do R7 27/03/2025 - 17h14 (Atualizado em 27/03/2025 - 17h23 ) twitter

