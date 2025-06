Adolescente skatista morre atropelado em São Paulo após ser confundido com criminoso Família de Vinícius exige que vigilante responda por homicídio doloso Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 00h01 (Atualizado em 25/06/2025 - 00h01 ) twitter

Adolescente promessa do skate nacional é morto atropelado ao ser confundido com criminoso

Vinícius, de apenas 15 anos, uma promessa do skate nacional, morreu após ser atropelado por um vigilante no Rodoanel Norte, em São Paulo. Ele estava realizando exercícios físicos na pista em obras para se preparar para uma cirurgia no joelho, conforme orientação médica.

O vigilante Waldeni conduzia uma motocicleta sem habilitação quando confundiu Vinícius e seus amigos com criminosos e acelerou para se afastar deles. A colisão feriu gravemente Vinícius, que não resistiu aos ferimentos, enquanto um amigo sofreu fraturas.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa inicialmente. Contudo, a família de Vinícius busca a reclassificação para homicídio doloso, alegando que Waldeni agiu intencionalmente ao direcionar a moto contra os jovens. A investigação segue enquanto a família luta por justiça.

