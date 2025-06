Amigo revela últimos momentos com empresário desaparecido em Interlagos Rafael Aliste compartilha detalhes sobre o dia do sumiço de Adalberto Júnior Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 23h33 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exclusivo: amigo que esteve com empresário desaparecido fala com o Cidade Alerta

Rafael Aliste prestou depoimento à polícia sobre o desaparecimento do amigo Adalberto Júnior após um evento de motos no Autódromo de Interlagos. Eles passaram o dia juntos, e Rafael foi a última pessoa a ver Adalberto antes do sumiço.

Em entrevista ao programa Cidade Alerta, Rafael afirmou que se despediram no local do evento. Adalberto estava calmo e planejava voltar para casa para encontrar a esposa. O celular dele estava sem bateria no momento da despedida.

No domingo seguinte, Rafael ajudava a família de Adalberto nas buscas quando foi assaltado e teve sua moto roubada. Ele já registrou a ocorrência na polícia.

Rafael declarou que não houve comportamento incomum por parte de Adalberto no dia do desaparecimento. A polícia continua investigando o caso, tentando descobrir o que pode ter ocorrido entre o evento e o estacionamento do autódromo.

‌



Assista em vídeo - Exclusivo: amigo que esteve com empresário desaparecido fala com o Cidade Alerta

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!