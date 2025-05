Assassina confessa de cozinheira é liberada após audiência de custódia Maria alegou legítima defesa; família contesta versão Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 23h46 (Atualizado em 28/05/2025 - 23h46 ) twitter

Maria alegou legítima defesa e foi solta

Em Santa Bárbara d’Oeste (SP), Maria confessou ter assassinado a cozinheira Erika, mas foi liberada após uma audiência de custódia ao alegar legítima defesa. Ela afirmou que Erika a atacou primeiro, mas a família da vítima nega essa versão, ressaltando que Erika não estava armada.

O crime teria sido motivado por ciúmes, já que Erika tentava se reconciliar com seu ex-marido, Aparecido, enquanto Maria demonstrava interesse nele após a separação do casal. Novas imagens de câmeras de segurança mostram Erika saindo de casa para o trabalho no dia do crime e podem ajudar a polícia a esclarecer os acontecimentos.

Registros anteriores indicam que Maria e duas amigas já haviam agredido Erika com uma garrafa meses antes. A polícia continua investigando o caso e Maria deverá ser interrogada novamente. A família de Erika espera que as novas provas mudem o rumo das investigações.

