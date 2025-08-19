Ataque com facão e incêndio causam destruição em Praia Grande (SP)
Edson fugiu após atacar esposa e incendiar apartamento; caso está sob investigação
Um caso de violência doméstica chocou Praia Grande, São Paulo, quando Edson atacou sua esposa Daniela com um facão e incendiou o apartamento onde viviam com seus filhos adolescentes. O casal estava junto há uma década e havia financiado a casa própria.
Edson trabalhava em São Paulo durante a semana e retornava aos finais de semana para o litoral. Recentemente, ele começou a apresentar um comportamento agressivo e anunciou que queria se separar e vender o imóvel. Após uma discussão acalorada, ele trancou Daniela no quarto e ateou fogo no local.
Daniela conseguiu escapar do incêndio e acionou os bombeiros para controlar as chamas. Edson fugiu após o ataque, mas continuou enviando mensagens insistindo na venda do apartamento destruído pelo fogo.
Com medo de novas agressões, Daniela se refugiou na casa de amigos enquanto as autoridades investigam o caso. O imóvel permanece como um lembrete da violência sofrida pela família.
O que aconteceu em Praia Grande envolvendo Edson e Daniela?
Edson atacou sua esposa Daniela com um facão e incendiou o apartamento onde viviam com seus filhos adolescentes.
Qual foi a razão para o ataque de Edson a Daniela?
O casal estava enfrentando problemas, com Edson anunciando que queria se separar e vender o imóvel após um comportamento agressivo.
Como Daniela reagiu após o ataque e o incêndio?
Daniela conseguiu escapar do incêndio e acionou os bombeiros, depois se refugiou na casa de amigos por medo de novas agressões.
Qual a situação atual do imóvel onde o ataque ocorreu?
O imóvel permanece destruído pelo fogo e serve como um lembrete da violência sofrida pela família.
