Bisavô confessa explosão em casa que matou bebê na Brasilândia

Bisavô confessa ter provocado explosão em casa que desabou e matou bebê em São Paulo

Na Brasilândia, zona norte de São Paulo, uma explosão de gás causou o desabamento de uma casa, resultando na morte de um bebê de quatro meses. Euclides Ferreira, bisavô da criança, confessou ter provocado o incidente. A mãe do bebê, Juliana Ferreira, e outra filha de 12 anos, estão hospitalizadas em estado grave.

A explosão destruiu a residência de dois andares e danificou casas vizinhas. Euclides teria deixado um botijão de gás vazar e acendido um fósforo intencionalmente após uma discussão sobre aluguel atrasado com sua neta. Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado e lesão corporal.

A Defesa Civil interditou áreas próximas devido ao risco de novos desabamentos. Moradores removeram escombros, enquanto aguardavam assistência oficial. Euclides permanece sob custódia policial com queimaduras severas, aguardando transferência para a delegacia após alta hospitalar. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.

Assista em vídeo - Bisavô confessa ter provocado explosão em casa que desabou e matou bebê em São Paulo

