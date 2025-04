Jovem herdeiro fecha venda de carro e desaparece no interior de São Paulo

Bruno Monteiro, de 33 anos, fechou a venda de um carro sozinho e desapareceu em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele foi flagrado por câmeras de segurança saindo de casa e, em seguida, parando em um café antes de seguir viagem. Ele estava a caminho de uma chácara, onde encontraria um conhecido que o ajudaria na troca e venda de um carro. Bruno é investidor e, depois que os pais morreram, é ele quem cuida das finanças da família. Os parentes acreditam que Bruno caiu em uma emboscada. A tia desconfiou das mensagens enviadas pelo sobrinho, que estava escrevendo de uma forma diferente. A investigação localizou uma transferência de R$ 20 mil via Pix das contas de Bruno.



