Brasileira morre em acidente durante trilha em vulcão na Indonésia

Juliana Marins: entenda o que aconteceu com a brasileira que morreu em trilha na Indonésia

A carioca Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada sem vida após cair de um penhasco durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia. A confirmação de seu falecimento foi feita pela família nas redes sociais. Juliana estava viajando pela Ásia desde fevereiro em um mochilão. O acidente ocorreu no primeiro dia de sua expedição a pé.

Durante a caminhada com outros cinco turistas e dois guias, Juliana decidiu descansar e acabou ficando sozinha. Ela escorregou e caiu, sendo localizada por drones a uma profundidade de aproximadamente 650 metros. As condições climáticas impediram o uso de helicópteros no resgate.

Especialistas destacam que o tempo é crucial em operações como essa e sugerem que as equipes deveriam ter permanecido no local após avistá-la. Juliana já havia visitado países como Filipinas, Tailândia e Vietnã durante sua viagem.

Assista ao vídeo - Juliana Marins: entenda o que aconteceu com a brasileira que morreu em trilha na Indonésia

