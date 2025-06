Costureira é assassinada com golpes de faca por namorado que era casado com outra mulher

Roseli, de 57 anos, é uma costureira muito conhecida no bairro onde mora. Um dia, um cliente vai até a casa dela, mas Roseli não aparece. Assustado, ele entra na casa e encontra a costureira morta. Roseli foi assassinada com golpes de faca dentro de casa. Ao verificar as câmeras de segurança, a polícia percebe que ela recebeu uma visita durante a noite. Quem aparece nas imagens é Adriano, de 39 anos, um prestador de serviço que fazia reparos na casa da vítima. Na casa dele, os agentes encontram uma sacola com roupas sujas de sangue. Adriano mantinha um relacionamento extraconjugal com Roseli. Ele é preso em flagrante, e agora a polícia tenta descobrir a motivação do crime. ```



