Homem mata esposa, ataca filha caçula e tenta tirar a própria vida em Lucas do Rio Verde (MT)

A terapeuta capilar Gleici, de 42 anos, vive com o marido Daniel, que é engenheiro agrônomo, e as duas filhas em Lucas do Rio Verde, no interior do Mato Grosso. Ambos usam as redes sociais para divulgar os trabalhos. A vida da família parecia tranquila, até mudar completamente em uma manhã. Daniel aproveitou um momento em que a mulher e a caçula dormiam para atacá-las. Ele usou uma faca para cometer o crime. Gleici morreu na hora, e a menina de 7 anos está internada em estado grave. Depois disso tudo, o Daniel ainda tentou tirar a própria vida e foi levado ao hospital. Havia sangue pelo corredor da casa e vários cômodos estavam revirados, o que indica que a terapeuta capilar tentou resistir.



