Cadeirante agredida por ex-colega após recusar investidas amorosas Rose ajudou Rosivaldo após demissão, mas ele tentou forçar relacionamento Cidade Alerta 18/07/2025 - 19h36

SOS Mulheres: Homem tenta asfixiar colega de trabalho cadeirante após ela negar investidas amorosas

Rose, uma mulher cadeirante de 48 anos e mãe de dois filhos autistas, foi vítima de violência em sua casa em São Paulo. Ela conheceu Rosivaldo no trabalho, onde desenvolveram uma amizade. Após a demissão dele, Rose ofereceu ajuda com comida e remédios. No entanto, Rosivaldo desejava um relacionamento amoroso que Rose recusou.

Durante uma madrugada, ele invadiu a casa dela, derrubou-a da cadeira de rodas e tentou asfixiá-la. O filho mais velho conseguiu intervir e ajudar a mãe. Rosivaldo foi preso nas proximidades da casa de Rose após ela prestar queixa na delegacia.

Apesar da prisão do agressor, Rose ainda teme por sua segurança caso ele seja solto. A polícia continua investigando o caso enquanto a comunidade oferece apoio à vítima.

Assista ao vídeo - SOS Mulheres: Homem tenta asfixiar colega de trabalho cadeirante após ela negar investidas amorosas

