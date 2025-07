Casal é acusado de homicídio de jovem em Foz do Iguaçu Pâmela Campos e Bruno Vieira são suspeitos pela morte de Zarhará Hussein Tormos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 23h57 (Atualizado em 30/06/2025 - 23h57 ) twitter

Pâmela Campos e Bruno Vieira foram acusados pela morte de Zarhará Hussein Tormos, ocorrida em fevereiro em Foz do Iguaçu. Zarhará, estudante de biomedicina, foi encontrada morta em seu carro com mãos e pés amarrados, dois dias após desaparecer ao sair da faculdade.

Imagens de câmeras de segurança capturaram os últimos momentos de Zarhará antes de seu desaparecimento. Ela foi vista saindo de casa e indo para a faculdade. Um veículo registrado em nome de Pâmela foi visto nas proximidades da residência da vítima. Zarhará, ao sair da faculdade, encontrou-se com Pâmela, que a convenceu a dar uma carona.

A investigação revelou que o carro de Zarhará foi levado para uma área de mata, onde seu corpo foi encontrado. As digitais de Pâmela no carro e a localização da tornozeleira eletrônica que ela usava por tráfico de drogas foram fundamentais para identificá-la como suspeita. Bruno confessou ter buscado Pâmela no local do crime, mas negou envolvimento no assassinato.

O motivo do crime ainda não foi esclarecido, e Pâmela permaneceu em silêncio durante o interrogatório policial. A polícia continua investigando para determinar a motivação por trás do homicídio.

