Casal flagrado por câmera de segurança pode estar envolvido na morte de professora de matemática Fernanda Bonin, de 42 anos, foi estrangulada e abandonada em uma mata afastada na zona sul de São Paulo Cidade Alerta|Do R7 07/05/2025 - 18h54 (Atualizado em 07/05/2025 - 18h54 )

Suspeitos de matar professora de matemática são identificados Reprodução/ RECORD

O Cidade Alerta mostrou novas atualizações sobre o caso da professora de matemática, Fernanda Bonin, de 42 anos, moradora do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista. Ela foi estrangulada e abandonada em uma mata afastada da zona sul de São Paulo.

Segundo informações, ela teria saído de casa para ajudar sua ex-companheira Fernanda Fazio, que estava com problemas no carro quando tentava entregar os filhos do ex-casal na casa da professora. Fernanda Boni se prontificou a socorrer, mas nunca chegou ao local combinado.

De acordo com o depoimento de Fernanda Fazio, o carro teria voltado a funcionar meia hora depois que foi solicitada ajuda. Porém, ao tentar localizar o paradeiro da professora na portaria do prédio onde morava, não obteve sucesso. No entanto, ela só foi perceber que se tratava de um desaparecimento no dia seguinte, quando Fernanda Bonin faltou ao trabalho.

O corpo da vítima foi encontrado em uma mata afastada, na zona sul de São Paulo, um dia depois da abertura do Boletim de Ocorrência feito pela ex-parceira. A causa da morte foi estrangulamento por um fio semelhante a um cadarço, preso ao pescoço da professora.

Com andamento da investigação, imagens de câmeras de segurança flagraram o momento exato em que um casal estacionou e saiu do veículo da professora, cerca de duas horas depois de seu desaparecimento. A polícia encontrou carro da vítima, localizado a pelo menos um quilômetro da cena do crime e vinte e cinco quilômetros da residência dela.

Com o depoimento de Fernanda Fazio, ex-companheira, a teoria de o caso ser um homicídio ganhou força. A investigação continua em andamento e as autoridades já emitiram um mandado de prisão para o casal identificado.

Confira as últimas atualizações do caso:

