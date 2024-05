Chacina de animais: tia e sobrinha trocam acusações sobre mortes de pets

Cidade Alerta |Do R7

Tia e sobrinha trocam acusações e brigam por cães envenenados em São Paulo (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta trouxe detalhes de uma confusão generalizada entre vizinhos que são familiares, em Diadema, na Grande São Paulo. Dona Isnaia mora ao lado de sua sobrinha e a acusou de envenenar seus animais. Até o momento, cinco gatos e um cachorro já morreram, sendo que outro cão escapou por pouco.

Os envolvidos na confusão moram no mesmo terreno, mas em casas separadas. No local, único acesso é por um portão coletivo. O Cidade Alerta e Ana Carolina, a Doutora Condomínio, foram acionados porque os moradores estão em pé de guerra após um cano ser cortado.

“Trata-se, na verdade, de multi propriedades. Vocês necessitam viver em paz. A questão do envenenamento é muito grave, tem um crime acontecendo aqui e precisa verificar a culpabilidade, então realmente é necessária fazer uma investigação para ver o que está acontecendo nesse local”, alertou a mediadora.

Segundo a versão de Dona Isnaia, a discussão entre os vizinhos começou quando ela foi lavar sua laje e a água entrou na casa do lado. “Nesse dia, a polícia foi chamada, porque o marido da minha sobrinha subiu e arrancou meu cano, ele me deixou sem água”, contou.

Poucas horas depois que a polícia foi embora, os animais de Isnaia apareceram mortos por envenenamento. “Sinto muita falta dos meus animais. É muito triste, eu não consigo entender porque o ser humano é tão ruim. Meu filho de 5 anos também tá sofrendo”, lamentou Isnaia.

Para tentar entender o outro lado da história, a especialista em mediação entrou em contato com um dos vizinhos por telefone. Porém, a ligação teve que ser encerrada as pressas porque o caos se instaurou no local. Durante a reportagem, a sobrinha apareceu e foi questionada sobre sua versão.

“Não tem versão nenhuma, ela mesmo envenena os gatos dela para dar a culpa nos outros”, afirmou, pedindo para a tia provar caso ela fosse culpada. “Quando ninguém começa a dar atenção, ela procura coisinha para criar situações. Aqui no quintal ninguém fala com ela”, completou.

Dona Isnaia e a sobrinha começaram uma briga generalizada, houve trocas de acusações e o conflito estava longe de acabar. A Doutora Condomínio tentou apaziguar a situação e voltou na história do cano cortado. Segundo a sobrinha, o cano de Isnaia quebrou e pediram para ela arrumar diversas vezes, porque ficava caindo água dentro da cozinha dela, mas o conserto nunca foi realizado, além de acusá-la de ter invadido sua propriedade.

A gritaria se intensificou e a mediadora propôs um acordo: “Queria muito que vocês pedissem a coletividade para cessar a chacina com os animais, independente de quem tá ocasionando. Não vamos colocar culpa e nem juízo de valor em ninguém, a gente gostaria que os animais aqui parassem de morrer envenenados”.

Dona Isnaia se prontificou a arrumar a encanação, fazendo uma ligação no cano para que a água não passe pela residência da sobrinha e os demais concordaram que não haveriam mais mortes.

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h30; e aos sábados, com duas edições, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.

