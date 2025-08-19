Ciúmes, celular e facadas: entenda como jovem matou o namorado após ser impedida de ver mensagem Suspeita foi presa em flagrante e confessou o crime em Formosa do Rio Preto, no interior da Bahia Cidade Alerta|Do R7 19/08/2025 - 14h55 (Atualizado em 19/08/2025 - 14h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovem mata namorado por ciúmes Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso de Jonas Ferreira Nunes, de 32 anos, morto a facadas pela namorada, Cleidiane Alves Ferreira, de 20, após se recusar a mostrar o celular para ela. O crime aconteceu em Formosa do Rio Preto, no interior da Bahia.

Cleidiane e Jonas aproveitavam o fim do dia assistindo a um filme na sala da casa da família do jovem, quando o barulho de uma notificação no celular dele despertou a desconfiança da garota e deu início a uma discussão que terminou em ataque.

Em um ato de ciúme, a jovem pediu para ver o celular de Jonas, e após receber um “não” como resposta, ela golpeou o namorado com uma faca de serra. Jonas foi atingido no tórax e morreu na hora, no dia de seu aniversário.

O Cidade Alerta conversou com o psiquiatra Isaac Efraim, para saber como funciona a mente do ser humano ao achar que está sendo enganado: “A mente humana quando está em baixa energia, cisma. E se a pessoa está nesse momento de cisma, ela desconfia que o outro, de alguma forma, a está enganando ou prejudicando, mesmo que não haja indício nenhum. O acesso ao WhatsApp é uma forma de estar tentando ter esse tipo de controle”.

‌



Ainda suja com o sangue do namorado, a jovem fugiu para a casa de familiares, mas foi encontrada pela Polícia Militar poucos minutos depois. Presa em flagrante, Cleidiane confessou o crime e a motivação, matou porque Jonas não deixou ela ver a mensagem que tinha recebido.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.