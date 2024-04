Cliente insatisfeito faz garota de programa de refém

Alto contraste

Kainã tentou fugir, mas foi preso em flagrante Kainã tentou fugir, mas foi preso em flagrante (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta mostrou um caso em um motel da Baixada Fluminense (RJ) que deu o que falar: uma garota de programa foi mantida em cárcere privado por um cliente insatisfeito.

O vendedor ambulante Kainã Assunção da Silva, de 22 anos, não aceitou o fim do horário marcado com a profissional e acabou prendendo a jovem, sem celular, no banheiro do quarto em que estavam.

Em seguida, ele tentou fugir do local, mas funcionários do estabelecimento ouviram os gritos de socorro da mulher e acionaram a polícia.

A prisão aconteceu em flagrante. Ao ser interrogado, o cliente comprovou o pagamento dos serviços para a garota de programa apresentando um Pix aos investigadores. Porém, deu declarações confusas e controversas sobre os acontecimentos no quarto.

Segundo a delegada Débora Rodrigues, a vítima relatou que combinou um determinado horário com o cliente e, ao chegar ao fim, ele exigiu mais uma hora gratuita de serviço.

O resgate da vítima de cárcere privado só aconteceu devido aos funcionários que ouviram seus gritos, já que seu celular foi roubado por Kainã.

O preso já tinha atendentes criminais ligados à Lei Maria da Penha. A delegada contou, também, que ele responde por outros crimes. As penas, somadas, podem chegar em até 15 anos.

Confira na íntegra:

Acompanhe casos intrigantes como esse no Cidade Alerta. O programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h45. E aos sábados, a partir das 17h, na tela da RECORD.

