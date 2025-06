Cliente revela informações sobre joias em casa de cabeleireira assassinada Polícia prende um dos suspeitos pelo crime em Sorocaba Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/06/2025 - 00h47 (Atualizado em 07/06/2025 - 00h47 ) twitter

Cliente foi quem passou informações sobre joias na casa de cabeleireira idosa assassinada

A polícia deteve um dos suspeitos pela morte de Luzia, uma cabeleireira de 70 anos em Sorocaba, São Paulo. Ela foi encontrada sem vida em sua residência, com pés e mãos amarrados e um pano na boca. Imagens de câmeras de segurança mostram dois invasores entrando na casa da vítima e aguardando até que ela acordasse para atacá-la.

Durante o assalto, os criminosos roubaram joias e objetos de valor. As investigações revelaram que uma cliente do salão de Luzia passou informações sobre as joias aos criminosos. O delegado Rodrigo Aires explicou que os invasores esperaram escondidos até que Luzia acordasse para surpreendê-la.

As autoridades continuam em busca do segundo suspeito, que permanece foragido.

Assista ao vídeo - Cliente foi quem passou informações sobre joias na casa de cabeleireira idosa assassinada

