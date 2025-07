Comerciante é executado a tiros após sobreviver a dois atentados Criminoso fotografa a vítima antes de fugir do local Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 18h35 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h35 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Moisés Mello, comerciante de 60 anos, foi morto a tiros na Bahia enquanto fechava seu bar.

Ele estava usando colete à prova de balas, mas o assassino disparou em áreas desprotegidas.

Já tinha sobrevivido a dois atentados anteriores e a polícia investiga possíveis motivos, como dívidas e tráfico de drogas.

O crime foi registrado por um homem em uma moto que fugiu após o ataque, e as autoridades estão em busca do mandante.

Dono de bar é executado a tiros após ter sobrevivido a outros dois atentados

Moisés Mello, comerciante de 60 anos, foi morto a tiros enquanto fechava seu bar na Bahia. Apesar de usar colete à prova de balas devido a ameaças anteriores, o assassino disparou cerca de oito vezes em áreas desprotegidas do corpo. Antes de fugir, ele fotografou Moisés caído no chão.

Moisés já havia sobrevivido a duas tentativas de homicídio anteriores. A primeira ocorreu em dezembro de 2024 e a segunda em maio de 20 25, quando os autores foram presos. A polícia investiga possíveis motivos para os ataques, incluindo dívidas pendentes, envolvimento com tráfico de drogas e suas atividades comerciais relacionadas à compra de ouro.

No ataque fatal, um homem desceu de uma moto e efetuou os disparos que atingiram Moisés no torso e na cabeça. As autoridades chegaram rapidamente ao local para iniciar as investigações. O corpo aguarda liberação no Instituto Médico Legal enquanto a polícia busca identificar o mandante do crime.

