Confissão de homicídio de Larissa Manuela causa comoção em Barueri Diego Sanches alega ter sido insultado antes do crime Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 23h57 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h57 )

Caso Larissa Manuela: padrasto alega ter sido xingado pela criança por suposta traição

Diego Sanches confessou à polícia ter assassinado sua enteada Larissa Manuela, de apenas 10 anos, em Barueri. Segundo ele, o crime ocorreu após um desentendimento quando não encontrou a mãe da criança em casa e alegou ter sido insultado por Larissa.

O caso gerou grande comoção pública, com moradores reunidos em frente à delegacia pedindo justiça. A polícia investiga as motivações do crime, incluindo ciúmes e uma possível traição. Câmeras de segurança registraram a movimentação de Diego no dia do assassinato.

A segurança na delegacia foi reforçada para garantir a integridade do suspeito. O juiz responsável deve decidir sobre a prisão de Diego Sanches, que será levado ao Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito. A polícia enfatiza que a justiça deve seguir seu curso legal sem ações de vingança pela população.

Assista ao vídeo - Caso Larissa Manuela: padrasto alega ter sido xingado pela criança por suposta traição

