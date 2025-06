Conflito entre vizinhos na Grande São Paulo termina em disparo de arma Discussão entre vizinhos leva a tiro disparado por guarda municipal em Itapevi Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h34 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h34 ) twitter

Briga de vizinhos: GCM dispara com arma de fogo contra casal com quem divide muro

Na Grande São Paulo, um conflito entre vizinhos em Itapevi resultou em um disparo de arma de fogo efetuado por Roberto, agente da Guarda Municipal. O desentendimento envolve o casal Luciana e Joás, que dividem muro com Roberto há quase duas décadas.

A tensão começou quando Roberto podou uma árvore do casal sem permissão, gerando desavenças que se intensificaram com acusações de pneus esvaziados e ameaças com ferramentas. Durante uma discussão acalorada na rua, após insultos verbais da filha de Roberto contra Luciana, Roberto sacou uma arma e atirou. O tiro atingiu apenas uma parede, sem causar ferimentos.

A polícia investiga o incidente como parte de uma longa história de conflitos entre as famílias. Tentativas de mediação falharam, mantendo a situação tensa entre os vizinhos.

