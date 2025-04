Confronto policial no centro de São Paulo termina em mortes Protestos ocorrem após ação policial resultar em duas mortes Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 23h33 (Atualizado em 17/04/2025 - 23h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois criminosos são mortos pela polícia no centro de São Paulo após atirarem em agentes

Dois homens morreram em um confronto com a Polícia Militar no centro de São Paulo após uma operação para investigar uma ocorrência suspeita em uma comunidade local. Segundo a polícia, oito suspeitos foram avistados no local; dois deles teriam reagido atirando nos agentes, que revidaram, resultando nas mortes.

A operação pretendia impedir um possível tribunal do crime na área. Armas e drogas foram apreendidas com os suspeitos envolvidos no confronto. No entanto, moradores contestam a versão oficial, afirmando que um dos homens estava dormindo durante a abordagem policial.

Em resposta à ação policial, a comunidade iniciou um protesto bloqueando uma avenida movimentada com pneus em chamas, causando transtornos no trânsito. A Polícia Militar reforçou a segurança e usou bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes. A situação gerou tensão na região e levantou questionamentos sobre a atuação policial.

Assista em vídeo - Dois criminosos são mortos pela polícia no centro de São Paulo após atirarem em agentes

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!