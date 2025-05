Corpo de adolescente é encontrado enterrado em Alagoas Suspeito preso tinha relação extraconjugal com Ana Beatriz Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h21 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h21 ) twitter

Corpo de adolescente desaparecida é encontrado enterrado nos fundos de chácara

O corpo de Ana Beatriz, uma adolescente de 15 anos, foi localizado enterrado nos fundos de uma chácara em Alagoas, quase um mês após seu desaparecimento. Um homem, supostamente amante da jovem, foi detido sob suspeita de envolvimento no crime.

Ana Beatriz foi encontrada em uma área de difícil acesso em Guaxuma, coberta por terra e folhagens, o que dificultou as buscas anteriores. A polícia acredita que o crime ocorreu após a jovem ameaçar revelar o relacionamento extraconjugal com o suspeito. Informações preliminares indicavam que Ana Beatriz estaria grávida, mas a perícia confirmou que não havia gravidez. A hipótese é de que a adolescente tenha inventado a gravidez para assustar o amante.

As investigações indicam que o crime pode ter sido premeditado pelo suspeito, que nega qualquer ligação com o desaparecimento da jovem. Apesar das especulações, a esposa do acusado não é considerada suspeita de envolvimento no delito. As autoridades ainda apuram se outras pessoas participaram do crime.

