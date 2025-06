Corpo de empresário encontrado em Interlagos não apresenta fraturas Calça encontrada em lixeira próxima ao autódromo pode ajudar na investigação Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 23h58 (Atualizado em 04/06/2025 - 23h58 ) twitter

Caso Adalberto: corpo de empresário não possui fraturas, aponta laudo preliminar

O laudo preliminar do Instituto Médico Legal revelou que o corpo do empresário Adalberto Júnior não possui fraturas, enquanto a causa da morte ainda não foi determinada. Durante as investigações no entorno do Autódromo de Interlagos, uma calça foi descoberta em uma lixeira próxima ao local onde ele foi encontrado. A peça será submetida ao reconhecimento pela esposa de Adalberto; se confirmada como pertencente ao empresário, passará por perícia detalhada.

Os investigadores também identificaram um portão aberto nas proximidades, sugerindo uma possível rota de acesso ao autódromo. Além disso, novos depoimentos são aguardados para avançar na investigação, incluindo o de um amigo próximo à vítima. A polícia continua seus esforços para esclarecer as circunstâncias misteriosas que cercam a morte de Adalberto.

