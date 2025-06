Costureira é assassinada por prestador de serviço em crime passional Adriano Mendes é preso após câmeras registrarem sua presença na casa da vítima Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 23h57 (Atualizado em 24/06/2025 - 23h57 ) twitter

Costureira é assassinada com golpes de faca por namorado que era casado com outra mulher

Roseli Lima, uma costureira de 57 anos conhecida em seu bairro, foi encontrada morta em sua residência após ser atacada com golpes de faca. O suspeito do crime é Adriano Mendes, de 39 anos, um prestador de serviços que mantinha um relacionamento extraconjugal com Roseli.

As câmeras de segurança registraram Adriano chegando à casa da vítima durante a madrugada. Um cliente preocupado decidiu entrar na residência ao não conseguir contato com Roseli e encontrou o corpo. A polícia encontrou roupas ensanguentadas na casa de Adriano, onde ele vive com a esposa.

Confrontado pelas autoridades, Adriano inicialmente negou o crime, mas as evidências apontam para sua ligação com o assassinato. Ele foi detido e levado para o sistema prisional enquanto as investigações continuam para determinar a motivação do crime.

Assista ao vídeo - Costureira é assassinada com golpes de faca por namorado que era casado com outra mulher

