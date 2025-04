Cratera na Marginal Tietê causa interdição e transtornos no trânsito Fortes chuvas em São Paulo provocaram abertura de cratera e congestionamentos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 23h35 (Atualizado em 10/04/2025 - 23h35 ) twitter

Cratera se abre na Marginal Tietê e pista é interditada após fortes chuvas em São Paulo

Uma cratera se abriu na Marginal Tietê, em São Paulo, após intensas chuvas na tarde desta quinta-feira. A abertura ocorreu entre as pistas local e central, próximo à ponte Atílio Fontana, afetando o tráfego no sentido da rodovia Castello Branco. A via foi fechada no trecho danificado, gerando congestionamentos significativos.

Equipes de emergência e engenheiros foram mobilizados para avaliar a situação e garantir a segurança no local. A área foi isolada pelas autoridades, enquanto reparos são planejados. O incidente faz parte de uma série de transtornos causados pelas chuvas intensas na cidade, que incluem alagamentos e alertas emitidos pela Defesa Civil para outras regiões.

Além disso, há preocupações sobre possíveis rachaduras nas proximidades que podem ampliar o problema. A Defesa Civil alertou a população sobre as condições adversas e recomendou evitar deslocamentos desnecessários devido ao mau tempo.

Assista em vídeo - Cratera se abre na Marginal Tietê e pista é interditada após fortes chuvas em São Paulo

