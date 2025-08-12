Criminosos atacam cantor Dubarranco; filha está em estado grave
Artista foi baleado após show; polícia investiga motivação do crime
O cantor de pagode Eduardo de Souza Oliveira, conhecido como Dubarranco, foi alvo de criminosos enquanto estava em seu carro com a esposa e a filha de 4 anos. Criminosos em uma moto dispararam contra o veículo, atingindo Dubarranco no braço e na mão. Ele sobreviveu ao ataque, mas sua filha Luísa foi baleada no tórax e permanece internada em estado grave.
A Polícia Civil investiga o caso para identificar os responsáveis pelo atentado. Amigos e fãs têm manifestado apoio nas redes sociais à família do cantor durante este momento difícil. Até agora, a motivação do ataque ainda é desconhecida.
