Criminosos atacam cantor Dubarranco; filha está em estado grave Artista foi baleado após show; polícia investiga motivação do crime Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 11/08/2025 - 22h57 )

O cantor de pagode Eduardo de Souza Oliveira, conhecido como Dubarranco, foi alvo de criminosos enquanto estava em seu carro com a esposa e a filha de 4 anos. Criminosos em uma moto dispararam contra o veículo, atingindo Dubarranco no braço e na mão. Ele sobreviveu ao ataque, mas sua filha Luísa foi baleada no tórax e permanece internada em estado grave.

A Polícia Civil investiga o caso para identificar os responsáveis pelo atentado. Amigos e fãs têm manifestado apoio nas redes sociais à família do cantor durante este momento difícil. Até agora, a motivação do ataque ainda é desconhecida.

A polícia investiga o caso para entender a motivação do crime

