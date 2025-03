Defesa de Maicol Salles dos Santos contesta confissão de assassinato Advogados alegam pressão psicológica e buscam anular depoimento Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 18h06 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h06 ) twitter

Defesa de Maicol vai pedir anulação da confissão do assassinato de Vitória

Os advogados de Maicol Salles dos Santos, principal suspeito pela morte de Vitória Regina de Souza, contestam a confissão feita por ele. A defesa alega que Maicol foi pressionado psicologicamente durante o depoimento realizado sem a presença deles e planeja pedir sua anulação.

Após sua transferência sigilosa da delegacia de Cajamar para o CDP2 de Guarulhos, Maicol passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal antes de ser levado à carceragem. Os advogados acreditam que o novo local oferece mais segurança para ele e destacam que novos desdobramentos podem ocorrer com o avanço do caso.

