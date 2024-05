‘Ela me tirou tudo’, desabafa idosa que teve seu filho assassinado pela esposa Mulher alegou legítima defesa, mas família da vítima contesta versão da ex-companheira do rapaz

Homem é morto pela própria esposa, que alega legítima defesa, mas família acusa mulher de crime premeditado (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta trouxe mais detalhes sobre o caso de Daniel Luz Bressanin, de 42 anos, que morreu após ser atacado pela própria companheira, Vanessa, de 23, na casa onde moravam em Embu Guaçu (SP). Ela confessou o crime, mas alegou legítima defesa e não ficou presa. A família contesta a versão da mulher e a acusam de premeditar o crime por interesse financeiro.

O casal ficou junto durante nove meses, mas nenhum Boletim de Ocorrência de violência foi registrado no período. Vanessa contou que o relacionamento sempre foi marcado por ameaças do marido e que ele tinha ‘coragem’ para cometer um crime.

Porém, familiares da vítima disseram que a mulher planejou o assassinato, pois câmeras de segurança do local foram desligadas 15 minutos antes de Daniel chegar e os parentes também acreditam que a morte foi motivada por dinheiro, já que o homem tinha uma casa avaliada em R$ 700 mil e um carro de R$ 90 mil. Além disso, um empréstimo de R$ 19 mil foi feito em nome do homem, dias antes da sua morte, e até o momento, a família não sabe o destino do dinheiro.

Nelson Bressanin, irmão da vítima, contestou as acusações da ex-esposa de Daniel. “No laudo do exame de corpo e delito não tinham marcas de agressão nela. Como ela foi agredida?”, questionou.

A mãe de Daniel, Margarida Bressanin, também se opôs com as declarações de Vanessa, e falou sobre a importância do filho com a administração das finanças e nos cuidados com ela, pois já não consegue se locomover sem a cadeira de rodas. “Ela tirou tudo da minha vida. Cuidava de mim, da casa. Sempre fez tudo certo, desde os 18 anos. Ele fazia tudo, mas ela começou a ‘cortar’”, desabafou.

No momento do crime, Daniela Bressanin, irmã da vítima, lavava as roupas quando ouviu gritos de socorro. Ela contou que viu o ataque de Vanessa e foi até a casa dos vizinhos pedir ajuda. “Quando eu voltei, ela me derrubou e me chutou”, revelou a mulher.

Daniela é irmã gêmea da vítima e foram adotados com meses de vida por Margarida. Assim como a mãe, ela também dependia dos cuidados de Daniel.

Por outro lado, Vanessa mantém a versão de legítima defesa e disse: “Ele me coagiu o tempo todo. Era quase cárcere privado”.

