‘Me salva, mãe’, gritou Jonathan após ser esfaqueado pelo melhor amigo

RESUMINDO A NOTÍCIA Autônomo é esfaqueado pelo melhor amigo após desentendimento em Vargem Grande Paulista (SP)

O autor do crime voltou para casa e chegou a ver o amigo ser socorrido;

Jonathan saiu pelas ruas pedindo ajuda e socorro;

Samuel foi preso em flagrante.

Autônomo é esfaqueado pelo melhor amigo após desentendimento em Vargem Grande Paulista (SP) (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta mostrou os desdobramentos do assassinato do autônomo Jonathan, de 29 anos, golpeado pelo melhor amigo, Samuel, um MC que começava a ganhar fama na região de Vargem Grande Paulista (SP). A vítima foi esfaqueada após um desentendimento durante uma festa.

“Meu filho só tem 29 anos, não era a hora dele ir. Não era o tempo”, lamenta Elizabeth Oliveira, mãe de Jonathan.

Durante uma festa, Samuel apareceu alterado e pediu para entrar no local. Jonathan não deixou e tentou acompanhar o amigo do lado de fora, mas o que ele não esperava é que ele tivesse uma reação explosiva e que acabaria golpeado no peito.

“Na hora que ele deu a facada, eu empurrei para tentar afastar um pouco, porque ele queria dar mais [facadas], ai eu subi carregando ele [Jonathan]”, conta Franciele da Silva, amiga da vítima.

Antônio Carlos, conhecido da família de Jonathan, viu quando ele saiu gritando pelas ruas pedindo socorro: “Me salva, mãe, pelo amor de Deus”.

A mãe de Jonathan estava na igreja no momento do crime. “O médico falou que foi fatal, foi proposital, a fim de tirar a vida dele mesmo”.

Samuel morava em Ilha Comprida (SP), e se mudou para a casa da mãe em Vargem Grande Paulista. O assassino é casado e tem três filhos.

Segundo a polícia, Samuel ficou em casa e viu Jonathan ser socorrido pela ambulância. Assim que as viaturas chegaram ao local do crime, a população avisou que teria sido Samuel e ele acabou preso em flagrante.

A vítima foi socorrida e levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Jonathan era autônomo e filho caçula de Elizabeth. “Ele tinha sonhos, tinha planos, e falava para mim: ‘Mãe, a senhora vai ver, vou voltar para a igreja, vou cantar, vou tocar meu violino’, era o sonho dele. Mas não deu tempo, tiraram a vida dele antes de acontecer tudo isso”.

“Eu quero que ele pague pelo que fez, porque eu não considero um amigo fazer isso. Se diz que é amigo, por que fez isso?”, lamenta a mãe da vítima.

Assista ao vídeo:

