Mistério no caso Marilaine: polícia não descarta execução Mulher estava com o marido quando o carro do casal foi alvejado por criminosos na cidade de Bragança Paulista (SP); entenda

RESUMINDO A NOTÍCIA Empresária é morta a tiros em Bragança Paulista (SP);

No carro, a vítima carregava uma certa quantia de dinheiro;

Os investigadores do caso acreditam que os criminosos tinham conhecimento do conteúdo dentro do veículo;

Marilaine deixa uma filha de 14 anos.

Empresária é morta a tiros em Bragança Paulista (SP) (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta mostrou a repercussão do mistério que envolve a morte da empresária Marilaine, de 41 anos, assassinada durante uma tentativa de assalto em Bragança Paulista (SP). A vítima e seu marido Flávio, estavam saindo do comércio do qual são proprietários, quando foram abordados por criminosos armados. Ao tentar fugir da situação, o carro do casal foi alvejado por tiros que acertaram e mataram Marilaine.

“Um casal super trabalhador, isso que entristece a gente. Porque são empresários que estão fazendo seu trabalho, trabalham até tarde, acordam cedo e correm na luta. E muita vezes alguém vem e faz uma coisa dessas”, lamenta conhecida da vítima.

O marido tentou salvar a vítima, mas Marilaine não resistiu. Extremamente abalado, Flávio ainda não foi ouvido pelos investigadores, que agora buscam mais detalhes para chegar aos assassinos.

“Uma das investigações é exatamente essa, eles [os criminosos] sabiam que estavam levando esse dinheiro de algum modo, e aí tentaram abordar eles[as vítimas] para subtrair essa quantia de valor. Então, a princípio a investigação segue nessa linha, não descartamos nenhuma hipótese, como uma execução mesmo, mas isso é só no decorrer da investigação que nós vamos conseguir elucidar com clareza os fatos”, diz Henrique Di Paula, delegado.

O carro usado pelos criminosos seria da cor branca e com os vidros escuros, três criminosos estavam dentro dele. A polícia trata o caso como latrocínio, que é quando o roubo resulta em morte. As autoridades buscam imagens das câmeras de segurança para identificar os responsáveis pelo crime.

A vítima deixa uma filha de 14 anos.

Assista ao vídeo:

