Filha de homem que matou jovem afogada faz revelação surpreendente Pâmela, de 19 anos, tinha problemas mentais e subiu na garupa da moto de Osvaldo após ser presenteada com uma flor; entenda o caso

RESUMINDO A NOTÍCIA Jovem se encanta por flor dada por idoso e é encontrada morta momentos depois;

Polícia afirma que houve luta corporal entre Osvaldo e Pâmela;

Filha do assassino afirma que ele já se envolveu com menores de idade antes;

Investigadores buscam encontrar outras vítimas do homem.

Jovem se encanta por flor dada por idoso e é encontrada morta momentos depois em Goiânia (GO) (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta trouxe o caso de Pâmela, de 19 anos, que enquanto andava pela rua, encontrou um homem que a surpreendeu com uma flor. Encantada com a atitude de Osvaldo, de 66 anos, ela aceita subir na moto dele. Pâmela foi afogada e cruelmente atacada pelo suspeito, em Goiânia (GO).

Pamela tinha uma deficiência mental severa e mesmo sendo maior de idade, a mentalidade da jovem era de uma criança de 5 anos. No momento do crime, a mãe da vítima teria saído para comprar remédio para o irmão, que havia sofrido um acidente. Pâmela conseguiu sair de casa sem que ninguém percebesse.

Ao caminhar pelas ruas próximas de casa, o suspeito abordou a vítima, e deu uma flor para a menina. Osvaldo convence Pâmela a subir na moto e após percorrer por quatro quilômetros, em um local de mata, o homem tentou um abuso sexual. A vítima reagiu e houve uma luta corporal.

O suspeito matou Pâmela asfixiada. O corpo da vítima foi encontrado com marcas de violência e as unhas machucadas.

Segundo os policiais, a filha do suspeito questionou a prisão e afirmou: “Deve ser por algum envolvimento com menina nova, porque meu pai tem problemas sérios com adolescentes”.

Osvaldo foi preso. A polícia autorizou a divulgação da imagem do homem, porque acredita que mais vítimas possam ser encontradas.

