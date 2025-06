Empresária é executada em cerâmica; cunhada é suspeita de ser mandante Idosa fugiu para os EUA após disputa de herança Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 00h04 (Atualizado em 17/06/2025 - 00h04 ) twitter

Mulher é executada dentro da própria empresa; cunhada de 74 anos é mandante do crime

Uma empresária foi executada dentro de sua cerâmica em Itú, São Paulo. Rosana Bragagnolo, de 54 anos, foi atraída por Ana Maria com um atestado médico do marido, funcionário da cerâmica. No local, dois homens disfarçados de clientes realizaram o ataque.

A polícia prendeu quatro envolvidos no crime, incluindo José Roberto Bueno, que teria contratado os atiradores por R$ 80 mil. A investigação apontou Marlene Bragagnolo, cunhada de Rosana, como mandante do assassinato devido a uma disputa de herança após a morte do irmão.

Marlene fugiu para os Estados Unidos dias antes das prisões e é procurada pela polícia. Testemunhas relataram que ela dormiu na casa da empresária na noite do assassinato e tomou posse da residência. As buscas continuam para localizar Marlene e outro possível participante.

