Empresária sobrevive a tentativa de feminicídio na Grande São Paulo Daila foi alvo de seis tiros disparados pelo ex-companheiro na padaria que construiu Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 20h50 (Atualizado em 11/06/2025 - 20h50 ) twitter

Cidade Alerta conversa com mulher que sobreviveu a ataque de ex-marido e ex-sogra

Daila, uma empresária de 32 anos, sobreviveu a uma tentativa de feminicídio em Itapevi, na Grande São Paulo. O ataque ocorreu dentro da padaria que ela construiu com esforço. Seu ex-companheiro, Josenildo, desferiu seis tiros contra ela após o término do relacionamento. A mãe dele, Margarida, ajudou na fuga após o crime.

Durante o ataque, Daila estava consciente e ouviu as últimas palavras de Josenildo. O relacionamento entre eles durou cinco anos e foi marcado por insatisfações de Josenildo com a independência da empresária. Dias antes do crime, Daila encontrou uma arma no armário dele.

Após ser hospitalizada em estado grave, Daila se recuperou e agora está sob os cuidados do pai. Josenildo se entregou à polícia após a repercussão do caso na RECORD e responderá por tentativa de feminicídio. Margarida também foi detida por sua participação na fuga.

Assista ao vídeo - Cidade Alerta conversa com mulher que sobreviveu a ataque de ex-marido e ex-sogra

